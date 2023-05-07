В Госдуме предложили особым образом маркировать товар из недружественных стран

Нужно начать помечать товары из недружественных стран специальной надписью — «Произведено врагом России». Такое предложение выдвинул первый заместитель председателя Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

Речь идет о товарах западных компаний, которые формально объявили об уходе, но в том или ином виде продолжают продавать в РФ свою продукцию.

«Уверен, что такие товары нужно маркировать «Произведено врагом России», причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля», — приводит слова Журавлева «РИА Новости» в материале от 7 мая.

Депутат также отметил, что многие из ушедших компаний «громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются», часто под другим названием. По его словам, это весьма крупный объем рынка.

Журавлев подчеркнул, что не обращать внимания на то, как компании, осуждая Россию, продолжают на ней зарабатывать, — по меньшей мере неблагоразумно.

Ранее, 16 апреля, The Washington Post обратила внимание на то, что большинство иностранных компаний остались и продолжают работать на российском рынке, несмотря на обещание уйти из России после начала спецоперации. Автор статьи заметила, что некоторые западные предприятия «даже захватили большую долю рынка», поскольку их конкуренты ушли.

Ранее, 27 марта, Минфин РФ ввел обязательный сбор с продажи активов «недружественными» компаниям. Так, в случае если компании из таких стран примут решение выйти из российских активов, они должны будут заплатить 5% или более 10% от рыночной стоимости своего предприятия.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса от украинских боевиков.

Позже, в октябре, Центр стратегических разработок сообщил, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли уже от $200–240 млрд. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, отметили в ЦРС.