«Ахмат» разгромил «Торпедо» в гостевом матче РПЛ

«Ахмат» на выезде обыграл в субботу, 6 мая, московское «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 5:1. В составе грозненцев отличились Дарко Тодорович, дважды — Мохамед Конате, Владислав Камилович и Гамид Агаларов.

Один гол у «Торпедо» смог забить только форвард московской команды Илья Стефанович.

«Ахмат» набрал 43 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте, имея в своем активе только 13 очков, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день московское «Динамо» обыграло «Химки» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти.