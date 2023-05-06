Жителей Запорожской области временно перемещают из-за обстрелов со стороны ВСУ

Из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков жителей некоторых населенных пунктов Запорожской области временно переместили в Бердянск. В городе им активно помогают волонтеры. Кадры с места события есть в распоряжении «Известий».

Один из волонтеров, Екатерина, рассказала, как проходило переселение местных жителей. По ее словам, процесс перемещения происходил организованно. С обстреливаемых территорий люди приезжали на автобусах, их регистрировали и распределяли по пунктам назначения.

«[Многие люди] рассказывали, что там постоянные удары, прилеты, что это у них не в первый раз. Мы оказываем им помощь физическую, психологическую», — указала волонтер.

О сложной обстановке в некоторых селах региона рассказали и сами местные жители.

«Много, очень много было прилетов. А в 7 км от нас Никополь, и оттуда с водохранилища бьют по нам, довольно-таки часто», — поделился Александр подробностями постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Другие жители при этом отметили, что сами приняли решение временно переехать.

Ранее, 28 апреля, переселенные из Артемовска (украинское название — Бахмут) жители Татьяна и Олег Мальцевы рассказали, что украинские боевики минируют многоэтажные жилые дома при отходе из города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.