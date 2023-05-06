Кадыров заявил о готовности бойцов «Ахмата» направиться на позиции в Артемовске

Бойцы спецподразделения «Ахмат» находятся в полной готовности, для того чтобы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 6 мая.

«Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город <...> силами подразделений «Ахмат». Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также заявил, что, несмотря на слова украинских властей о контрнаступлении, Артемовск будет освобожден «в ближайшее время».

Ранее в этот день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил готовность с 10 мая передать позиции в Артемовске «Ахмату».

Днем ранее Кадыров прокомментировал заявление Пригожина о планах подразделения покинуть позиции 10 мая. Он заявил, что подразделения спецназа «Ахмат» готовы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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