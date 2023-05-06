Реклама
Прямой эфир
Общество
Подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания
Армия
Пушилин заявил о невозможности Киева переломить ситуацию на фронте
Общество
СК начал проверку после падения карусели в Оренбурге
Происшествия
Силы ПВО сбили над Крымом две украинские ракеты «Гром-2»
Происшествия
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Происшествия
В селе Успенка Тюменской области огонь повредил еще четыре дома
Армия
Пригожин подтвердил готовность с 10 мая передать позиции в Артемовске «Ахмату»
Общество
Генпрокуратура взяла на контроль дело о подрыве авто с Прилепиным
Мир
В МИДе подтвердили планы по проведению четырехсторонней встречи по зерновой сделке
Мир
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах
Происшествия
Подросток из ЛНР подменял в интернете георгиевскую ленту свастикой
Мир
Экоактивисты окрасили в черный цвет воды Фонтана четырех рек в Риме
Спорт
«Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу Смолова

Подросток из ЛНР подменял в интернете георгиевскую ленту свастикой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Луганской Народной Республике (ЛНР) выявили подростка, который подменял в интернете георгиевскую ленту свастикой и оскорблял российских военнослужащих. Об этом стало известно в субботу, 6 мая.

По информации «Известий», подросток оскорблял военных в переписках со своими друзьями и приятелями. Кроме того, он рассылал стикеры нацистского толка и подменял георгиевскую ленту свастикой.

Юноша признался, что делал это всё под воздействием украинской пропаганды. Он раскаялся в содеянном и извинился перед теми, кого могли оскорбить его действия.

Он также предостерег других от совершения подобных поступков.

Руки на стол: кто учит подростков «зиговать»
Откуда в России поклонники неонацизма

Накануне стало известно, что силовики сорвали попытку устроить фейковую патриотическую акцию на 9 Мая. Организаторы, которые по совместительству являются активистами «Артподготовки», задержаны. Участник фейковой патриотической акции «Небесный полк» Алексей Хохлов признался в оправдании терроризма.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023