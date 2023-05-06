Подросток из ЛНР подменял в интернете георгиевскую ленту свастикой

В Луганской Народной Республике (ЛНР) выявили подростка, который подменял в интернете георгиевскую ленту свастикой и оскорблял российских военнослужащих. Об этом стало известно в субботу, 6 мая.

По информации «Известий», подросток оскорблял военных в переписках со своими друзьями и приятелями. Кроме того, он рассылал стикеры нацистского толка и подменял георгиевскую ленту свастикой.

Юноша признался, что делал это всё под воздействием украинской пропаганды. Он раскаялся в содеянном и извинился перед теми, кого могли оскорбить его действия.

Он также предостерег других от совершения подобных поступков.

Накануне стало известно, что силовики сорвали попытку устроить фейковую патриотическую акцию на 9 Мая. Организаторы, которые по совместительству являются активистами «Артподготовки», задержаны. Участник фейковой патриотической акции «Небесный полк» Алексей Хохлов признался в оправдании терроризма.