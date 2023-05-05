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Участник фейковой акции «Небесный полк» признался в оправдании терроризма

Участник фейковой патриотической акции «Небесный полк» признался в приверженности террористической организации
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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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Участник фейковой патриотической акции «Небесный полк» Алексей Хохлов признался в оправдании терроризма.

Он рассказал, что 4 мая в его квартире были произведены разыскные мероприятия.

«В присутствии граждан я рассказал о своей приверженности к группировке «Артподготовка» (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.) Вячеслава Мальцева (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Вячеслава Мальцева. — Ред.), террористической организации. Я еще оправдывал действия этой террористической организации. Вследствие проведенных со мной разъяснительных бесед я осознал, что это неправильно, и хочу искренне поздравить всех людей с праздником Великой Победы 9 Мая», — сказал Хохлов.

О том, что силовики сорвали попытку устроить фейковую патриотическую акцию на 9 Мая, стало известно ранее в этот день. Организаторы, которые по совместительству являются активистами «Артподготовки», задержаны.

В рамках акции гражданам приграничных регионов России предлагали 8 и 9 мая запускать в память о погибших в Великой Отечественной войне воздушные шарики, связывая их лентами из фольги или используя красочные фигуры. При этом еще во Вторую мировую было придумано рассыпать полоски фольги с самолетов, чтобы ослепить радары противника.

Агитация велась в Telegram-канале, а также с помощью рассылки фейковых писем в школы от имени организаторов акции «Бессмертный полк». По местам активистов террористического движения в Москве, Башкирии, Воронежской, Астраханской, Архангельской и Тюменской областях прошли обыски. В результате были изъяты компьютеры и телефоны.

Одна из организаторов мероприятия Елена Эдуардовна М. также созналась в содеянном.

Группировку «Артподготовка» в 2014 году создал Вячеслав Мальцев. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Шесть лет назад после предъявления обвинений он уехал за границу и оттуда продолжал призывы к насильственному свержению государственного строя России. Он активно поддерживал майдан и общался с украинскими неонацистами, а также создал сеть, сразу несколько участников которой и были задержаны.

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