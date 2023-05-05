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Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Опубликованы кадры допроса организатора фейковой патриотической акции «Небесный полк», которую пособники группировки «Артподготовка» (террористическая организация, запрещена в РФ) планировали провести 9 мая.

Известно, что организаторы акции консультировались с создателем «Артподготовки» Вячеславом Мальцевым (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Вячеслава Мальцева). Одна из организаторов Елена Эдуардовна М. помогала ему вести «информационные ресурсы» и распространять его взгляды. Женщина подтвердила, что фейковая акция должна была пройти 9 мая.

«Мальцев мне периодически передавал на редактуру различные тексты различного содержания, которые выверяла на предмет грамотности и стилистического соответствия», — рассказала она 5 мая.

По словам женщины, она редактировала посты, которые выкладывались на различных ресурсах (от 50 до 150 ресурсов).

«Если он мне давал админки, наверно, это мальцевские ресурсы. Я не знаю, в дальнейшем кому они принадлежат, но админки мне давал непосредственно Вячеслав Вячеславович. На этих ресурсах я редактировала весь контент, который там выкладывался», — отметила она.

О том, что силовики сорвали попытку устроить фейковую патриотическую акцию на 9 Мая, стало известно ранее в этот день. Организаторы, которые по совместительству являются активистами «Артподготовки», задержаны.

В рамках акции гражданам приграничных регионов России предлагали 8 и 9 мая запускать в память о погибших в Великой Отечественной войне воздушные шарики, связывая их лентами из фольги или используя красочные фигуры. При этом еще во Вторую мировую было придумано рассыпать полоски фольги с самолетов, чтобы ослепить радары противника.

Агитация велась в Telegram-канале, а также с помощью рассылки фейковых писем в школы от имени организаторов акции «Бессмертный полк». По местам активистов террористического движения в Москве, Башкирии, Воронежской, Астраханской, Архангельской и Тюменской областях прошли обыски. В результате были изъяты компьютеры и телефоны.

Группировку «Артподготовка» в 2014 году создал Вячеслав Мальцев. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Шесть лет назад после предъявления обвинений он уехал за границу и оттуда продолжал призывы к насильственному свержению государственного строя России. Он активно поддерживал майдан и общался с украинскими неонацистами, а также создал сеть, сразу несколько участников которой и были задержаны.

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