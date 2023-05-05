Задержаны организаторы фейковой патриотической акции «Небесный полк»

Российские силовики задержали организаторов фейковой патриотической акции «Небесный полк».

В рамках фейковой акции гражданам приграничных регионов России предлагали 8 и 9 мая запускать воздушные шарики в память о погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы призывали при этом использовать красочные фигуры или связывать обычные шарики лентами из фольги. При этом небезызвестный факт, что еще во Вторую мировую было придумано рассыпать полоски фольги с самолетов, чтобы ослепить радары противника.

По местам жительства организаторов, которые по совместительству являются активистами террористической запрещенной организации «Артподготовка», в Москве, Башкирии, Воронежской, Астраханской, Архангельской и Тюменской областях прошли обыски. В результате были изъяты компьютеры и телефоны. Именно с их помощью россиян призывали устроить некие особые акции на 9 Мая.

Авторы акции утверждали, что она — альтернатива шествию «Бессмертного полка». Но в исполкоме общероссийского движения подтвердили, что никакого отношения к настоящему «Бессмертному полку» эти призывы не имеют. Агитация велась в Telegram-канале, а также с помощью рассылки фейковых писем в школы от имени организаторов акции «Бессмертный полк».

Одна из организаторов якобы патриотического мероприятия Елена Эдуардовна М. созналась в содеянном.

«Я редактировала посты, которые выкладывались на различных ресурсах. Их количество я могу оценить — от 50 до 150 ресурсов. Большинство из них Мальцева было? Если он мне давал «админки», наверное, это мальцевские ресурсы», — рассказывает она.

Речь идет об иноагенте Вячеславе Мальцеве (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Вячеслава Мальцева), создавшем в 2014 году «Артподготовку», позднее признанную экстремистской. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Мальцев сбежал за границу шесть лет назад сразу после предъявления обвинений и оттуда продолжал призывы к насильственному свержению государственного строя России. Он активно поддерживал майдан и общался с украинскими неонацистами, а также создал сеть, сразу несколько участников которой и были задержаны.

Вместе с тем эксперты полагают, что настоящего вреда акция не могла принести.

«Конечно, реального ущерба системе ПВО они не нанесут. И смысл здесь другой. Привлечь внимание к себе», — считает политолог Юрий Светов.