Очевидцы сообщили о сильном пожаре на севере Москвы

На севере Москвы произошел сильный пожар, сообщают очевидцы. В распоряжении «Известий» появились кадры произошедшего.

Пожар начался в районе станции МЦК «Лихоборы». По предварительным данным, на открытом участке загорелся мусор.

Во время пожара никто не пострадал.

В этот день региональное ГУ МЧС сообщило о пожаре в жилом доме в Оренбургской области, во время которого погибли два человека. Предварительной причиной пожара называют аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.