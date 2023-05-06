Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области

При пожаре в жилом доме в Оренбургской области погибли два человека. Об этом 6 мая сообщает региональное ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

О возгорании в жилом доме в переулке Колесный станции Чашкан сообщили минувшей ночью в 1:03 (03:03 мск). К месту пожара отправили расчеты шестой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Оренбургской области.

В 01:55 (03:55 мск) пожарные смогли остановить распространение пламени. Во время тушения они нашли тела погибших — 51-летних мужчины и женщины. В 02:40 (04:40 мск) специалисты ликвидировали пожар.

Огонь повредил кровлю, перекрытия и внутреннюю отделку здания. Предварительной причиной пожара называют аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

В этот день Следственный комитет по Омской области сообщил о гибели двух мальчиков — 2009 и 2010 годов рождения во время пожара в городе Называевске. По факту ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») возбуждено уголовное дело.