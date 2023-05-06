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СМИ сообщили о намерении ЕК ограничить экспорт в третьи страны из-за санкций против РФ
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СМИ сообщили о намерении ЕК ограничить экспорт в третьи страны из-за санкций против РФ

Merkur: ЕК предложила ограничить экспорт в третьи страны в рамках 11-го пакета антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ralph Kerpa
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Еврокомиссия рассматривает варианты ограничения экспорта в третьи страны в рамках борьбы с обходом антироссийских санкций. Об этом 6 мая сообщает издание Merkur.

В статье отмечается, что накануне, 5 мая, Еврокомиссия направила государствам – членам ЕС предложение об ограничении экспорта в третьи страны в рамках одиннадцатого пакета санкционных мер против России.

Еврокомиссия планирует создать юридическую возможность ограничения поставок из Евросоюза «в качестве сдерживающего фактора». Причем, если этого окажется недостаточно, ЕК перейдет ко второму этапу и рассмотрит введение запрета на экспорт отдельных товаров. В первую очередь это коснется продукции двойного назначения. Например, приборов ночного видения, которые могут использоваться как охранными компаниями, так и военными.

Предположительно, представители 27 стран – членов Евросоюза обсудят предложение Еврокомиссии с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен на следующей неделе, 10 мая. В любом случае ЕС намерен принять одиннадцатый пакет санкций до конца текущего месяца.

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Накануне, 5 мая, издание Politico сообщило, что Еврокомиссия может предложить новый пакет антироссийских санкций в ближайшие дни. По словам одного из источников, пока непонятно, будет ли предложение о введении 11-го пакета санкций озвучено в пятницу, 5 мая, или к понедельнику, 8 мая.

В марте президент РФ Владимир Путин отметил, что России удалось компенсировать закрытие западных рынков. Вместе с тем он подчеркнул, что внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого роста. Президент добавил, что сейчас возможностей для бизнеса РФ стало еще больше и это нельзя упускать.

Глава государства также указал, что экономика в РФ приобретает принципиально иное качество и начинает развиваться по новой модели. Отдельно он выделил факт того, что внешнеторговый оборот России в 2022 году вырос более чем на 8%.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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