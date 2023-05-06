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Диетолог назвала самые полезные виды мяса для шашлыка

Диетолог Соломатина: шашлык из курицы, индейки и кролика самый полезный
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россиянам назвали виды мяса, которые лучше выбирать для шашлыка. О том, какое мясо выбрать, чтобы минимизировать вред от употребления этого блюда, 6 мая рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она, прежде всего, отметила, что шашлык нельзя назвать легкой для организма пищей.

«Из-за того, что мясо жарится, организм испытывает серьезные нагрузки после его употребления. Кроме того, шашлык обычно едят большими порциями, что тоже оказывает влияние на здоровье», — подчеркивает специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Диетолог посоветовала выбирать для этого блюда мясо, которое хорошо усваивается из-за низкого содержания соединительной ткани: например, курицу, индейку или кролика. По словам специалиста, эти виды мяса даже не требуют маринования.

Если для блюда всё же выбрано другое мясо, вред от его употребления можно снизить, сделав правильный маринад. Он, по словам врача, может способствовать улучшению переваривания. Для этой цели в можно добавить в маринад кислые фрукты или соусы, которые размягчают волокна мяса.

Соломатина порекомендовала для хорошего шашлыка добавлять к мясу овощи и фрукты, особенно полезны, по ее словам кислые,например, ананас, в котором содержится бромелаин — фермент, расщепляющий животный белок. Фрукт можно употреблять в качестве десерта после шашлыка.

«Положительным эффектом обладают киви, брусника, клюква. Есть и экзотический вариант — папайя: в ней тоже содержится белок. Как и ананас, папайя часто используется в биологически активных добавках для расщепления тяжелой пищи», — отмечает специалист.

Кислые соусы, по словам эксперта, тоже могут снизить вред для организма от употребления шашлыка, например, для этой цели можно использовать гранатовый или брусничный соус, а также томатный, однако в его составе в таком случае не должно быть сахаров.

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Врач-терапевт Маргарита Пожарова 3 мая призвала не есть шашлык из пластиковой посуды. По ее словам, при соприкосновении пластика с горячим мясом начинают выделяться токсины. Особенно вредной становится посуда из полистирола с маркировкой «ПС 6». За редким исключением пластиковую посуду нельзя нагревать выше 80 градусов. А самая ядовитая — это посуда, которая имитирует фарфор — меламин. Специалист отметила, что вместо пластиковой посуды Пожарова посоветовала выбирать бумажные тарелки.

2 мая врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что самым опасным для здоровья считается пережаренный свиной шашлык.

Диетолог указал на то, что черные компоненты на пережаренном шашлыке — это разрушенный белок. При попадании в желудок он оказывает на него негативное влияние, повышаются риски ухудшения воспалительных заболеваний, если они имеются, например гастрита.

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