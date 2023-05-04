Врач призвала не употреблять шашлык из пластиковой посуды

Пластиковая посуда может быть небезопасной, если положить в нее горячий шашлык. Об этом сообщила врач-терапевт Маргарита Пожарова в среду, 3 мая.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что при соприкосновении пластика с горячим мясом начинают выделяться токсины. Особенно вредной становится посуда из полистирола с маркировкой «ПС 6».

За редким исключением пластиковую посуду нельзя нагревать выше 80 градусов. А самая ядовитая — это посуда, которая имитирует фарфор — меламин. Например, такие бутылки нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или около огня, отмечает сайт kp.ru.

Вместо пластиковой посуды Пожарова посоветовала выбирать бумажные тарелки.

«Лучше предусмотреть для шашлыка блюдо из другого материала, а уже немного остывший продукт разложить порционно в одноразовую посуду, если другой на пикнике не имеется», — приводит ее слова телеканал «360».

Если альтернативы нет, то лучше выбирать товары с маркировкой «5» и «РР», а вот обозначений «7», «3» или «РС» лучше избегать: они содержат в своем составе вредный поликарбонат.

2 мая врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что самым опасным для здоровья считается пережаренный свиной шашлык.

Диетолог указал на то, что черные компоненты на пережаренном шашлыке — это разрушенный белок. При попадании в желудок он оказывает на него негативное влияние, повышаются риски ухудшения воспалительных заболеваний, если они имеются, например гастрита.

6 апреля в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали, что студенты Сургутского государственного университета разрабатывают экологичную посуду из риса и рисового крахмала, которую после использования можно будет скормить птицам. Как отмечают разработчики, в России аналогов нет, а в мире подобные решения есть в Китае и Мексике, пишет RT.

Также в апреле врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что люди, сократившие потребление сахара или вовсе отказавшиеся от него, выглядят лучше. Она отметила, что шашлык из мяса, который жарится на открытом огне, не несет никакой пользы. По ее словам, полезнее тушеное, запеченное в духовке или отварное мясо, сообщает НСН.