Нутрициолог рассказал о самом опасном для здоровья шашлыке

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что самым опасным для здоровья считается пережаренный свиной шашлык.

В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 1 мая, специалист отметил, что сам по себе свиной шашлык содержит много тугоплавных жиров, которые существенно повышают уровень холестерина.

По словам Арзамасцева, даже если свиной шашлык не содержит видимого жира, на молекулярном уровне он там присутствует, сообщает сайт aif.ru.

Диетолог указал на то, что черные компоненты на пережаренном шашлыке – это разрушенный белок. При попадании в желудок он оказывает на него негативное влияние, повышаются риски ухудшения воспалительных заболеваний, если они имеются, например, гастрита, пишет сайт kp.ru.

Кроме того, в пережаренном шашлык содержится много канцерогенов, которые плохо влияют на клеточный метаболизм, отмечает RT.

Арзамасцев добавил, что самым безвредным считается шашлык из индейки, курицы или рыбы, пишет Life.ru. Они наименее вредны, особенно если их не пережаривать до черного цвета.

29 апреля заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как пожарить на даче шашлык и избежать штрафа. По его словам, мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости для жарки мяса можно располагать в 5 м от дома или постройки. За нарушение противопожарных правил предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. В зоне, где действует противопожарный режим, штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей, отмечает телеканал «360».

28 апреля главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин призвал не запивать шашлык алкоголем, поскольку для людей с болезнями сердца и скачками давления это может закончиться инсультом или инфарктом. Он также посоветовал выбирать диетическое мясо и свежие овощи, а запивать такой обед на природе — морсом, соком или водой, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также 28 апреля стало известно, что в 2023 году спрос на готовый шашлык в маринаде среди россиян вырос на 55% по сравнению с 2022 годом, продажи углей и средств для розжига увеличились в 2,5 раза. По данным Сбермаркета, большинство россиян в этом сезоне выбирают птицу. Таким образом, лидерами по продажам стали курица и индейка, пишет НСН.

23 апреля в МЧС напомнили, что на территории Московской области штраф за это жарку шашлыков в неположенном месте составляет от 5 до 15 тыс. рублей. Жарить мясо и другие продукты на открытом огне можно только в специально оборудованных для этого местах, сообщает телеканал «Звезда».