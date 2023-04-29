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Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка

Юрист Соловьев: от мангала с шашлыком до построек должно быть не менее пяти метров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев 29 апреля рассказал, что разводить огонь для шашлыка можно только на определенном расстоянии от дачных построек, в противном случае грозит штраф.

«По правилам противопожарной безопасности, расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее 50 м, и, конечно, на участках в шесть соток обеспечить это практически невозможно. Но большинство дачников используют для приготовления мяса мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости. С таким приспособлением можно готовить шашлык в 5 м от дома или сарая. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов. Это разумное расстояние», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Также надо помнить о запрете на разведение огня ближе чем в 100 м от хвойных деревьев и ближе 30 м от лиственных. По словам юриста, нельзя разводить огонь, если мангал прогорел и на нем есть дыры.

Помимо этого, нельзя жарить шашлык без мангала, если скорость ветра превышает 5 м/с, при скорости выше 10 м/с нельзя разводить огонь даже в мангале. Запрещено разводить огонь и в случае, если на территории действует особый противопожарный режим.

По словам Соловьева, в прошлом году штрафы за разведение огня в неположенных местах существенно выросли. Таким образом за нарушение противопожарных правил предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. При нарушении противопожарного режима штраф может составить от 10 до 20 тыс.

Кроме того, если в результате пикника и жарки шашлыка возник пожар, уничтожено имущество или нанесен легкий вред здоровью человека, виновнику грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей. При еще более серьезных последствиях пожара нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Как правило, штраф выписывают сотрудники МЧС или правоохранительные органы. Стоит учитывать, что противопожарные рейды нередко проводятся по сигналу прохожих или жителей соседних домов, предупредил Соловьев.

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Ранее, 24 апреля, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев заявил, что приготовление шашлыков на самодельных мангалах не нарушает требований пожарной безопасности.

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