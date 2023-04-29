Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка

Заслуженный юрист России Иван Соловьев 29 апреля рассказал, что разводить огонь для шашлыка можно только на определенном расстоянии от дачных построек, в противном случае грозит штраф.

«По правилам противопожарной безопасности, расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее 50 м, и, конечно, на участках в шесть соток обеспечить это практически невозможно. Но большинство дачников используют для приготовления мяса мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости. С таким приспособлением можно готовить шашлык в 5 м от дома или сарая. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов. Это разумное расстояние», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Также надо помнить о запрете на разведение огня ближе чем в 100 м от хвойных деревьев и ближе 30 м от лиственных. По словам юриста, нельзя разводить огонь, если мангал прогорел и на нем есть дыры.

Помимо этого, нельзя жарить шашлык без мангала, если скорость ветра превышает 5 м/с, при скорости выше 10 м/с нельзя разводить огонь даже в мангале. Запрещено разводить огонь и в случае, если на территории действует особый противопожарный режим.

По словам Соловьева, в прошлом году штрафы за разведение огня в неположенных местах существенно выросли. Таким образом за нарушение противопожарных правил предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. При нарушении противопожарного режима штраф может составить от 10 до 20 тыс.

Кроме того, если в результате пикника и жарки шашлыка возник пожар, уничтожено имущество или нанесен легкий вред здоровью человека, виновнику грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей. При еще более серьезных последствиях пожара нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Как правило, штраф выписывают сотрудники МЧС или правоохранительные органы. Стоит учитывать, что противопожарные рейды нередко проводятся по сигналу прохожих или жителей соседних домов, предупредил Соловьев.

Ранее, 24 апреля, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев заявил, что приготовление шашлыков на самодельных мангалах не нарушает требований пожарной безопасности.