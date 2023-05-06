Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и дожде 6 мая

Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также до 7 градусов выше нуля ожидают москвичей в субботу 6 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 5 до 7 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся вплоть до 3 градусов мороза.

На территории Московской области синоптики обещают от 4 до 9 градусов выше нуля в дневное время суток и до –5 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер северо-западного направления со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Накануне научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал субботу, 6 мая, одним из самых холодных дней в Москве за весь период наблюдения, характерных для этого времени. Этот день отметится отклонением от температурной нормы на 7–8 градусов.

Между тем 5 мая в Московской области впал снег. В частности, осадки были замечены в Дмитрове, Клину и Дубне. При этом синоптики предупредили: пик похолодания в столичном регионе наступит позднее.