В Московской области выпал снег

В Московской области в пятницу, 5 мая, выпал снег. Кадры выпавших осадков публикует издание «Московские новости» в Telegram-канале.

В частности, осадки наблюдались в Клину, Дубне и Дмитрове. По прогнозам синоптиков, пик похолодания наступит позднее.

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и дождях 6 мая.

Ранее в пятницу в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Подмосковье на ночь и утро 6 мая объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. В столице столбики термометров могут опуститься до –1 градуса, а по области — до –2 градусов.

4 мая научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе ожидается от –2 до –5 градусов ночью и холодная погода днем в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая.

До этого, 3 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные и праздничные дни в Москве ожидается достаточно холодная погода с осадками, за исключением 9 мая, когда прогнозируется небольшое потепление.