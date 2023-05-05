Суббота 6 мая в Москве может стать одним из самых холодных дней в истории

Суббота, 6 мая, может стать одним из самых холодных дней в Москве за весь период наблюдения, характерных для этого времени. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре МИЦ «Известия» 5 мая.

Он отметил, что в субботу температура ожидается на уровне +5 … +7 градусов, ночью — от –2 до 0. При этом по области возможно понижение температуры до –5. Кроме того, днем прогнозируется ветер до 15 м/с, что даст ощущение минусовой температуры.

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