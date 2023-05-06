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CNN указал на потерю эффективности HIMARS из-за работы российских глушителей

CNN: российские системы электронного подавления снижают эффективность HIMARS на Украине
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Фото: Global Look Press/AFLO
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На Украине американская реактивная система залпового огня HIMARS теряет эффективность из-за интенсивной работы систем электронного подавления со стороны российских войск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники 5 мая.

«Последние месяцы системы [HIMARS] становятся всё менее эффективными из-за интенсивной блокировки со стороны России. Российские войска всё чаще используют глушители для противодействия HIMARS на Украине», — говорится в материале.

Телеканал приводит слова украинского оператора беспилотника, который подтвердил ситуацию с использованием американских систем. В публикации также цитируется один из британских чиновников, который сообщил, что с тех пор, как HIMARS были впервые представлены, требования, обучение и дополнительное оборудование изменились по мере развития российских электронных систем подавления.

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Ранее, 15 января, один из информаторов телеканала заключил, что Украина — «абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что некоторые виды оборудования никогда не использовались в вооруженном конфликте между двумя промышленно развитыми странами».

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле 2022 года МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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