В США назвали Украину лабораторией «во всех смыслах» для испытания оружия

Боевые действия на Украине с использование оружие американского производства стали для США «невероятным источником данных о производительности собственных систем», сообщил 15 января телеканал CNN со ссылкой на источники в западной разведке.

«Некоторые известные системы, предоставленные украинцам, такие как беспилотник Switchblade 300 и ракета, предназначенная для поражения вражеских радарных систем, оказались менее эффективными на поле боя, чем ожидалось, по словам офицера по военным операциям США», — говорится в статье.

В материале отмечается, что легкая реактивная система залпового огня M142 американского производства (HIMARS), сыграла значительную роль в успехе Украины на поле боя, тогда как официальные лица извлекли ценные уроки о скорости технического ремонта, который требовался этим системам при интенсивном использовании. По словам представителя минобороны США, полученные при использовании украинцами американского оружия данные «военные лидеры будут изучать в течение многих лет».

«Еще одна важная информация касалась гаубицы М777, мощного орудия артиллерии, которая была важнейшей частью боевой мощи Украины. Но стволы гаубиц теряют нарезы, если за короткое время выпустить слишком много снарядов. Это делает артиллерию менее точной и менее эффективной», — сказал CNN другой представитель Пентагона.

Американские военные пристально изучают конфликт на Украине, чтобы извлечь важные уроки о том, как война между двумя современными нациями может вестись в XXI веке. По словам офицера по спецоперациям, один из важных уроков, который США могут извлечь из этого конфликта, заключается в том, что буксируемая артиллерия — такая как гаубичная установка M777 — может уйти в прошлое.

«Эти системы сложно быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня, а в мире вездесущих беспилотных летательных аппаратов и наблюдения над головой в наши дни очень трудно спрятаться», — резюмировал он.

Один из информаторов телеканала заключил, что Украина — «абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами».

О том, что США через помощь Украине совершают хитрый политический шаг — фактически поддерживают собственный военно-промышленный комплекс (ВПК), в беседе с «Известиями» 14 января говорил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. За счет того, что часть оружия идет на Украину, ВПК США получает новые заказы, а военные заказы — это рабочие места плюс компании, которые работают на эти предприятия, указал он.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле 2022 года МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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