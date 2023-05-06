Премьер Венгрии Орбан назвал часть Украины «древней венгерской землей»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал часть Украины древней венгерской землей под покровительством другого государства, о чем он рассказал в пятницу, 5 мая, в эфире Radio Kossuth.

«Часть Украины — это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине, а венгры существуют там как коренная община», — объяснил премьер.

Орбан заявил, что Венгрия не заинтересована в деградации украинского конфликта, потому что текущая ситуация напрямую затрагивает судьбы проживающих на Украине венгров. Республика в этой связи вдвойне мотивирована в скорейшем разрешении геополитического кризиса.

«Как бы ни старались нас к этому принудить, мы не будем участвовать в этом конфликте, он нас не касается, и мы сделаем всё, чтобы как можно скорее было прекращение огня и начались мирные переговоры, потому что иначе невозможно спасти жизнь многим десяткам или сотням тысяч людей», — поделился премьер-министр.

30 апреля после упрека президента Украины Владимира Зеленского в пророссийских позициях Венгрии глава МИДа республики Петер Сийярто заявил, что Киев не должен оценивать действия Венгрии как члена НАТО. Он подчеркнул, что многие члены венгерской общины в Закарпатье, живущие на Украине, погибли в зоне боевых действий.

24 апреля вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро обвинила украинское руководство в нежелании гарантировать безопасность венграм, румынам, русским и другим меньшинствам на Украине. По словам парламентария, на фоне увеличения военной помощи Украине, Киев не собирается идти на компромиссы по гарантии прав венгерского населения Закарпатья.

В декабре прошлого года Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о национальных меньшинствах, что было одним из условий Евросоюза для вступления страны в сообщество. Документом запрещается любая дискриминация нацменьшинств, а также им гарантируются права на самоидентификацию и использование своего языка, в том числе и в сфере образования.

Венгрия и Румыния, имеющие на Украине крупные общины соотечественников, высказали недовольство документом. Там отметили, что закон не проработали должным образом с представителями нацменьшинств, а ранее сформулированные предложения были проигнорированы.

В последние годы на Украине активно проводится политика украинизации. Так, например, госязык страны уже стал обязательным в разных сферах жизни (медиа, образование, сфера обслуживания и прочие).