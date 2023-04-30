Глава МИД Венгрии оценил слова Зеленского о поведении Будапешта

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит оценивать действия Венгрии как члена НАТО. Так на упрек украинского лидера в занятии Будапештом пророссийской позиции отреагировал глава МИД республики Петер Сийярто в воскресенье, 30 апреля.

«Президент Украины Владимир Зеленский считает поведение Венгрии как члена НАТО неадекватным. К счастью, это не ему решать», — написал дипломат на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава венгерской дипломатии напомнил Зеленскому, что венгры заплатили высокую цену за украинский конфликт. Он подчеркнул, что многие члены венгерской общины в Закарпатье, живущие на Украине, погибли в зоне боевых действий.

В субботу, 29 апреля, Зеленский в интервью скандинавским СМИ обвинил Венгрию в «неадекватном поведении», потому что она якобы занимает в украинском конфликте сторону России.

До этого, 24 апреля, вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила «Известиям», что вступление Украины в Североатлантический альянс без рисков начала полномасштабного вооруженного конфликта возможно только в случае одобрения Россией, причем в формате соглашения.

21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех союзников с тем, что Украина вступит в Североатлантический альянс. В МИД РФ назвали подобное высказывание недальновидным и опасным.

Неделей ранее первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова указала на то, что вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени. Киев планирует начать переговоры о присоединении до конца текущего года, уточнила дипломат.

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.