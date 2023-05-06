«Известия» опубликовали кадры «кровавой Луны»

Редкое лунное полутеневое затмение, которое также называют «кровавой Луной», можно наблюдать почти по всей России вечером 5 мая. «Известия» публикуют кадры необычного явления из Екатеринбурга.

На записи видно, что Луна немного потускнела и приобрела кровавый оттенок. При этом диск спутника не исчез, а лишь одной стороной ушел в глубокую полутень. Это особенность теневого затмения, которое можно рассмотреть невооруженным взглядом при ясной погоде.

По словам специалистов, следующее такое затмение произойдет только через 19 лет, в сентябре 2042 года.

Ранее в этот же день «Известия» публиковали прямую трансляцию астрономического явления. Оно началось в 18:14 по московскому времени. В момент затмения видимый диаметр Луны оказался на 0,13% больше среднего, а расстояние от Земли до спутника составило 380 236 км.

8 апреля жители Москвы могли наблюдать красную Луну. Данное полнолуние обычно называют пасхальным, а также розовым.