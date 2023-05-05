На Земле началось лунное затмение. Трансляция

Первое полутеневое затмение Луны началось 5 мая в 18:14. Оно продлится 4 часа и 17 минут — до 22:31. «Известия» ведут трансляцию астрономического явления.

Наибольшая полутеневая фаза наступит в 20:23. В момент затмения видимый диаметр Луны будет на 0,13% больше среднего, а расстояние Луны от Земли составит 380 236 км. Это будет самое глубокое полутеневое затмение с февраля 2017 года и до сентября 2042 года. Астрономы рекомендуют следить за ходом Луны в бинокль или телескоп. Ориентиром для наблюдения станет созвездие Весов.

В России наблюдать редкое астрономическое явление можно будет почти во всех регионах, за исключением Чукотки, Таймыра и Москвы.