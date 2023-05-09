Военный историк напомнил о взятии Берлина накануне 9 Мая

Военный историк Юрий Кнутов напомнил «Известиям» об историческом значении дня Победы в Великой Отечественной войне.

Он рассказал, что Германия дважды подписывала документы о безоговорочной капитуляции. В ночь на 7 мая со стороны СССР присутствовали подписанты недостаточного уровня, поэтому договор был переподписан в ночь на 9 мая. По европейскому времени это было 8 мая, поэтому в европейских странах праздник отмечается в этот день.

«Событие это было эпохальным для своего времени, фактически оно означало прекращение всех войн. Считалось, что такие жертвы, такие разрушения должны заставить человечество извлечь из этого уроки. В это время были заложены основы ООН, и все думали, что мир будет развиваться без войн и катаклизмов. Но, к сожалению, эти надежды просуществовали недолго — уже в 1946 году в Фултоне премьер Великобритании фактически объявляет холодную войну. Опускается железный занавес, и Запад начинает агрессивную политику в отношении СССР и стран восточной Европы», — добавил Кнутов.

Говоря о ведении боев, военный историк отметил, что Красная армия смогла успешно окружить Берлин и за счет этого Великобритании и Франции не удалось дорваться до столицы Третьего рейха.

«Тогда Великобритания и Франция стремились захватить Берлин и, таким образом, присвоить себе лавры победы, хотя основной вклад в победу внес СССР. Это проявленный полководческий талант, героизм и мужество наших солдат, которые, несмотря на то что война закончилась, не щадили свои жизни, стремились приблизить победу», — пояснил он.

4 мая были опубликованы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым большинство россиян, а именно 65%, считают День Победы самым важным праздником в году. Также опрос показал процент россиян, хорошо осведомленных о своих родных — участниках войны. В этом году этот показатель составил 39%. При этом чем старше россияне, тем больше они знают об участии своих родственников в Великой Отечественной войне, что обусловлено близостью жизни старшего поколения к военным годам.