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В Москве и Санкт-Петербурге вырос спрос на отопительное оборудование

Исследование: на фоне холодов в Москве и Санкт-Петербурге вырос спрос на отопительное оборудование
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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В Москве и Санкт-Петербурге на фоне холодов вырос спрос на отопительное оборудование, пик продаж пришелся на 2 мая. Такими данными с «Известиями» поделился онлайн-гипермаркет товаров для дома «ВсеИнструменты.ру».

Спрос среди жителей обоих городов интенсивнее всего в период похолодания вырос на конвекторы — +98% и +100% соответственно.

Также в обеих столицах активно покупали тепловые пушки: продажи в Санкт-Петербурге выросли в два раза, в Москве — на 28%. Москвичи также активно приобретали обогреватели (+58%), а вот среди петербуржцев спрос на данные товары не изменился.

«Покупательская активность равномерно росла с последних выходных апреля, а 3 мая наши аналитики отметили постепенное снижение спроса к первым дням недели. Пик продаж отопительного оборудования пришелся на 2 мая», — прокомментировали новость в пресс-службе «ВсеИнструменты.ру».

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5 мая в Московской области выпал снег. В частности, осадки наблюдались в Клину, Дубне и Дмитрове. По прогнозам синоптиков, пик похолодания наступит позднее.

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и дождях 6 мая.

Также 5 мая в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Подмосковье на ночь и утро 6 мая объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. В столице столбики термометров могут опуститься до –1 градуса, а по области — до –2 градусов.

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