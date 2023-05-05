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Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по COVID-19 в мировом здравоохранении

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19. Об этом 5 мая сообщил на брифинге глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он уточнил, что предложение об отмене статуса чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в международном масштабе ему поступило от комитета экспертов чрезвычайных ситуаций ВОЗ по COVID-19.

«Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», — сказал Гебрейесус.

Он обратил внимание, что коронавирус не перестал угрожать здоровью.

«Этот вирус здесь надолго. Он всё еще убивает и он всё еще меняется», — подчеркнул он.

Глава ВОЗ резюмировал, что риск появления мутаций вируса сохраняется, что может привести к всплескам заболеваемости и смертности.

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В середине апреля сообщалось, что власти России не станут вводить дополнительные меры безопасности из-за штамма коронавируса «Арктур».

10 апреля стало известно о том, что в США отменили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Режим ЧС весной 2020 года ввел предшественник действующего американского лидера Джо Байдена Дональд Трамп.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го ВОЗ охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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