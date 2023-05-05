«Аэрофлот» опроверг информацию о сближении самолета компании с беспилотником

Информация о сближении самолета «Аэрофлота» и беспилотника является недостоверной, сообщили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании 5 мая.

«Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось», — указали в «Аэрофлоте».

Ранее в этот день в Telegram-каналах появились сообщения, что неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) якобы попытался атаковать пассажирский самолет в московском аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что предположительной атаке беспилотника подвергся самолет, выполнявший полет из Самары в Москву.

При этом один из пассажиров рейса утверждал, что коптер якобы целился в борт лайнера.

Ранее, 3 мая, власти Москвы запретили полеты БПЛА. Решение было принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Власти Санкт-Петербурга также установили запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и квадрокоптеров до 15 мая.

В свою очередь власти Подмосковья, приняли решение запретить выдачу разрешений на полеты БПЛА. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.