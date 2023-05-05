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Мужчина погиб в пригороде Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Житель поселка Александровка в пригороде Донецка погиб в результате обстрела с украинской стороны. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По его словам, артиллерийский обстрел произошел накануне.

«В результате артиллерийского удара со стороны украинских нацистов поздним вечером на улице Кирова погиб мужчина 1987 года рождения», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Александровку, выпустив 10 снарядов калибра 152 мм.

Помимо этого ранее в этот день ВСУ обстреляли Горловку из ракетных систем залпового огня (РСЗО).

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Также в пятницу массированному обстрелу подверглась Ясиноватая. В результате погибли три человека. Еще три получили ранения, их госпитализировали.

Один из местных жителей рассказал «Известиям», что обстрел продолжался около получаса. По его словам, произошло более десяти прилетов.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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