В результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории города встречаются осколки от снарядов, выбитые стекла и огромные воронки. Один из местных жителей в пятницу, 5 мая, рассказал «Известиям» также о погибших.

«После того, как вышел сюда (на улицу. — Ред.), услышал, как люди разговаривают. Мужчину убило, и женщина там лежала», — сказал мужчина.

Он также сообщил, что услышал порядка десяти взрывов. Огонь продолжался около получаса.

Ранее, 5 мая, сообщалось о двух погибших женщинах и раненом мужчине в результате обстрела Ясиноватой. Огонь велся с 3:40 до 6:40 пятницы снарядами калибром 122 мм, 152 мм и 155 мм. Под обстрелом оказались населенные пункты Новобахмутовка, Красный Партизан, Сухая Балка, Парасковиевка и Степное.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой десять снарядов калибром 155 мм.

В этот день также говорилось о том, что в результате обстрела города погиб один человек и один пострадал.

Кроме того, 29 апреля из-за обстрелов украинских боевиков Ясиноватой погибли женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Еще двое мужчин получили ранения.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.