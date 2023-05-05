Число погибших при обстреле ВСУ Ясиноватой возросло до трех

Число погибших при обстреле украинскими боевиками города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до трех, еще три человека ранены. Об этом говорится 5 мая в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По улице Школьной, 32, погибли трое гражданских лиц: женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1958 года рождения», — уточнили в ДНР.

Двое мужчин и женщина, получившие ранения, госпитализированы в больницу.

Ранее в пятницу сообщалось о двух погибших.

В СЦКК уточнили, что ВСУ выпустили по городу 10 снарядов калибра 155 мм.

Один из местных жителей рассказал «Известиям», что обстрел продолжался около получаса. По его словам, произошло более десяти прилетов.

Как следует из видео, сделанного на месте обстрела, в квартирах домов выбиты стекла, разбросаны осколки от снарядов.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.