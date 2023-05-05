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Эксперт объяснил причину проблем со входом в аккаунты Xbox у пользователей из РФ

Эксперт Мосейкин: проблема со входом в аккаунты Xbox у пользователей из РФ — это технический сбой
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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Проблема со входом в игровые аккаунты Xbox у российских пользователей — не более чем технический сбой и временные сложности. Такое мнение в беседе с «Известиями» 5 мая высказал сооснователь «XYZ School» и генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.

Ранее в этот день многие пользователи игровых консолей Xbox из игрового сообщества Xbox Community (с аудиторией около 100 тыс. подписчиков) во «ВКонтакте» пожаловались, что в ночь на пятницу столкнулись со сбоем при входе в российские аккаунты.

«Многие эксперты связывают это с тем, что Microsoft, которой принадлежит Xbox, приостановила деятельность в России весной прошлого года. Однако мы предполагаем, что это не более чем технический сбой и временные сложности», — заявил Мосейкин.

Он отметил, что, согласно имеющимся данным, проблема могла коснуться примерно 15–20% пользователей. При этом, по его словам, часть игроков уже смогла решить ее, изменив DNS. Однако у большинства пользователей проблема сохраняется.

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4 марта прошлого года стало известно, что Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России в ответ на инициированную президентом страны Владимиром Путиным спецоперацию по защите Донбасса.

10 апреля в технической поддержке корпорации Microsoft «Известиям» сообщили, что компания прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России. Эту информацию также подтвердили пользователи и ритейлеры.

Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов тогда назвал это решение «выстрелом себе в ногу», так как компании рано или поздно придется возвращаться на российский рынок. Кроме того, по его мнению, это отразится на продажах приставок.

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