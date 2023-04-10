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Эксперт оценил последствия для Microsoft из-за отказа чинить Xbox в России

Эксперт Черноусов: отказ Microsoft от обслуживания Xbox в России отразится на продажах приставки
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Фото: Global Look Press/ARIANA RUIZ
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Решение Microsoft прекратить гарантийное обслуживание Xbox в России — это «выстрел себе в ногу», так как компании рано или поздно придется возвращаться на российский рынок. Кроме того, это отразится на продажах приставок, заявил 10 апреля обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

«Я думаю, что такой шаг со стороны Microsoft — выстрел себе в ногу. Рано или поздно компании придется возвращаться на российский рынок, но при прочих равных пользователи наверняка будут смотреть, как вела себя корпорация в нынешней ситуации», — считает Черноусов.

При этом он отметил, что в России всегда было больше фанатов PlayStation, чем Xbox, и такие действия по отношению к российским пользователям «не красят» Microsoft.

«Так что отечественный потребитель наверняка «проголосует рублем» и приставки от Microsoft, которые и так уступали в продажам PlayStation, будут продаваться в еще меньших количествах, чем до этого», — заявил обозреватель.

Он также обратил внимание, что прекращение гарантийного обслуживания Xbox в России — вполне в духе компании Microsoft, которая всячески поддерживает антироссийские санкции. Он напомнил, что ранее корпорация пыталась запретить россиянам скачивать Windows, но затем этот запрет сняли, поняв, что отечественные пользователи успешно обходят его через VPN.

«Стоит отметить, что из крупных IT-компаний никто не заявлял о прекращении гарантийного обслуживания. Более того, та же Apple специально открыла юридическое лицо в другой стране для работы с российскими сервисными центрами. У Sony, например, есть проблемы с деталями, но компания по-прежнему продолжает ремонтировать приставки, которые были ввезены на территорию нашей страны официально», — подчеркнул Черноусов.

Консольный выстрел: Microsoft прекратила чинить приставки Xbox в России
Куда теперь обращаться пользователям за ремонтом гаджетов

Ранее в этот день в технической поддержке корпорации Microsoft «Известиям» сообщили, что компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России. Эту информацию также подтвердили пользователи и ритейлеры.

При этом, как отметила ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова, согласно условиям гарантийного обслуживания, размещенным на официальном сайте Microsoft, Россия до сих пор не исключена из списка стран, где оно осуществляется. По ее словам, этот документ налагает на компанию ряд обязательств по гарантийной поддержке. В связи с этим, если владельцу отказывают в ремонте, она рекомендовала задокументировать этот факт всеми возможными способами и обратиться в Роспотребнадзор.

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