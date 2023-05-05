Политолог заявил о возбуждении Варшавой вражды между русскими и поляками

Варшава своими действиями возбуждает вражду между русскими и поляками. Об этом 5 мая «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Таким образом он отреагировал на демонтаж памятника Благодарности воинам Красной армии в польском городе Глубчице Опольского воеводства.

По словам политолога, в минувшем году польские власти были возмущены тем, что в Белоруссии снесли мемориал солдатам Армии Крайовой, воевавшей во Вторую мировую войну. Тогда представитель польского парламента назвал это актом государственного вандализма, сообщил Аверьянов.

«С моей точки зрения, такое определение подходит для действий самих польских властей в отношении памятников бойцам Красной армии. Помимо того, что это вандализм, это еще и возбуждение вражды между русскими и поляками. К сожалению, в последнее время дрова в огонь взаимной неприязни подбрасываются с обеих сторон», — сказал он.

Собеседник «Известий» выразил мнение, что Москве и Варшаве нужно искать точки соприкосновения, а не поводы для взаимной вражды.

«Русские и поляки — родственные народы, мы происходим от одного корня, у нас похожие языки, мы были добрыми соседями в определенные периоды, был период, когда мы жили в одном государстве. Я абсолютно убежден, что наша общая победа над Германией во Вторую мировую войну — это как раз таки то, что должно нас объединять. К сожалению, польские власти придерживаются противоположного мнения», — заключил Аверьянов.

О том, что монумент демонтирован, сообщил польский Институт национальной памяти (ИНП) ранее в этот день, назвав его пропагандистским объектом. Президент ИНП Кароль Навроцкий в ходе брифинга сказал: «Долой коммунизм!».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила: «с этого дня они официально «неблагодарные».

Памятник Благодарности воинам Красной армии в Глубчицах был возведен в 1945 году, он увековечил память 676 воинов Красной армии 1-го Украинского фронта, которые отдали свои жизни в марте 1945 года в боях за город.

22 июня 2017 года Польша внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советским воинам, которые, по мнению местных властей, «посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».