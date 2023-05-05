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Захарова прокомментировала снос памятника в Польше

Захарова после сноса памятника в Польше назвала власти страны неблагодарными
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Фото: ipn.gov.pl/Mikołaj Bujak
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 5 мая, прокомментировала снос памятника Благодарности воинам Красной армии в Польше.

«С этого дня они официально «неблагодарные», — написала она в своем Telegram-канале.

Сносный характер: Варшава демонтировала шесть памятников красноармейцам
Всего в стране осталось около сотни монументов советским солдатам, хотя в 1997-м их было 561

О том, что монумент демонтирован, сообщил польский Институт национальной памяти (ИНП) ранее в этот день, назвав его пропагандистским объектом. Президент ИНП Кароль Навроцкий в ходе брифинга сказал: «Долой коммунизм!».

Памятник Благодарности воинам Красной армии в Глубчицах был возведен в 1945 году, он увековечил память 676 воинов Красной армии 1-го Украинского фронта, которые отдали свои жизни в марте 1945 года в боях за город.

В марте прошлого года в Польше также демонтировали памятник солдатам Красной армии в прямом эфире. Монумент в деревне Хжовице установили в 1949 году на месте гибели более 600 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Позже их останки были эксгумированы и перенесены на военное кладбище.

22 июня 2017 года Польша внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советским воинам, которые, по мнению местных властей, «посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».

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