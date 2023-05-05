Raiffeisen Bank закрыл корсчета всех российских банков, кроме «дочки»

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила 5 мая о закрытии корреспондентских счетов всем российским банкам. Исключением стала ее дочерняя структура в РФ «Райффайзенбанк».

«Корреспондентские счета банков в России закрыты, за исключением Raiffeisenbank Russia», — говорится в презентации к отчету о результатах операционной деятельности RBI за первый квартал этого года.

В документе уточняется, что в начале 2023 года уровень деловой активности австрийской группы на рынке РФ снизился, так как банк свел к минимуму деятельность на территории России. Причиной этого стали сложности в бизнесе на фоне санкций.

Ранее, 14 апреля, представитель Райффайзенбанка сообщил, что компания приняла решение не продлевать контракты на размещение части рекламных вывесок на зданиях.

3 марта банк объявил о приостановке открытия новых счетов для юридических лиц. Такое решение объяснили большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание. При этом в организации заверили, что продолжат обслуживать клиентов, уже открывших счета.

25 января Райффайзенбанк объявил, что его банкоматы не будут принимать доллары США и евро. У клиентов останется возможность вносить наличную валюту только в отделениях.

Западные страны ужесточили санкционное давление на граждан РФ, в том числе в виде заморозки их активов, после начала специальной военной операции в Донбассе в феврале 2022 года.