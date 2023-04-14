Райффайзенбанк сократит количество рекламных вывесок на зданиях

Райффайзенбанк принял решение не продлевать контракты на размещение части рекламных вывесок на зданиях. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил представитель кредитной организации, комментируя снятие вывески Раффайзенбанка на здании Российской государственной детской библиотеки в Москве.

Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором вывеску банка снимают с крыши детской библиотеки на Калужской площади.



«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций», — сказал представитель Райффайзенбанка РБК.

В настоящее время австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) работает над двумя сценариями сворачивания бизнеса в России. В частности, рассматриваются варианты либо продажи дочернего Райффайзенбанка, либо вывода актива из состава группы.

3 марта банк объявил о приостановке открытия новых счетов для юридических лиц. Такое решение объяснили большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание. При этом в организации заверили, что продолжат обслуживать клиентов, уже открывших счета.

Ранее, 25 января, Райффайзенбанк объявил, что его банкоматы не будут принимать доллары США и евро. У клиентов останется возможность вносить наличную валюту только в отделениях.