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Автомобиль Toyota сбил мотоциклиста на юго-востоке Москвы

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Фото: Дептранс Москвы
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ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на улице Святоозерская в Москве. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, женщина за рулем Toyota при повороте не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклисту.

Мужчину 1989 года рождения госпитализировали.

Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль административное расследование по факту инцидента.

Угол падения: ВС встал на сторону столкнувшегося с мотоциклом автомобилиста
Дело отправлено на новое рассмотрение

Ранее, 29 апреля, водитель такси сбил мотоциклиста с пассажиром на Космодамианской набережной в Москве. Байкер погиб на месте, его 14-летний пассажир пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Прокуратура сообщила, что, предварительно, такси, выезжая на набережную, не уступило дорогу двигавшемуся мотоциклу.

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