Психиатр назвал возможные мотивы московского серийного отравителя

Психиатр Михаил Барышев рассказал «Известиям» 5 мая о том, какие могли быть мотивы уроженца Владивостока Алексея Выговского, который грабил людей в московских электричках, предварительно их отравив.

По мнению эксперта, преступник располагал коротким интервалом времени, которое ему нужно было, чтобы ограбить свою жертву, поэтому вариант снотворного как используемого Выговским средства Барышев исключил, отметив, что оно обладает длительным действием. Барышев предположил, что преступник использовал нейролептики.

«Преступники — достаточно часто неплохие психологи. [Они понимают, что] кто-то не будет иметь с ними дела, а кто-то их услышит. Умение втираться в доверие — отличительная черта преступника. Вряд ли он хотел кого то убить, это маловероятно», — подчеркнул Барышев.

Говоря о том, почему люди совершают подобные преступления, психиатр заметил, что в каждом обществе есть небольшое количество граждан (не более 10%), которые никогда не будут совершать преступления. При этом общество всегда уравновешено, и поэтому всегда есть группа «в противовес» (также не более 10%), которая, напротив, будет совершать преступления независимо от обстоятельств. Существует масса примеров, когда оставшиеся 80% присоединяются к одной из двух групп, добавил Барышев.

«Что приводит к преступлениям? Во-первых, легкость наказания. Во-вторых, каждый преступник считает, что его не поймают <...> Они думают, что они особенные, так как не подчиняются человеческим законам. То есть они как бы вне общества — они лучше и сильнее, чем законопослушные граждане», — отметил психиатр.

Эксперт также рассказал, что в семьях, в которых ребенок претерпевает издевательства и унижение, у него может возникнуть ощущение, что окружающий его мир состоит из врагов, а значит, он имеет право поступать с людьми, как с врагами.

4 мая стало известно, что следователи установили причастность Выговского к смерти еще 22 человек, которых он ограбил на вокзалах и в электричках Москвы с 2007 по 2009 год. Ранее мужчина уже был приговорен в 2011 году к 22 годам лишения свободы за аналогичные эпизоды.

Выговскому предъявили обвинение в совершении 44 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»).

На допросе Выговский рассказал, как он совершал преступления. Он находил мужчин, распивающих спиртное, отвлекал с помощью разговора и подсыпал им отравляющее вещество. В дальнейшем все его жертвы теряли сознание и умирали.