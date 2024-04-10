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Россиянам рассказали, как вернуть невозвратный билет на самолет

tutu: вернуть невозвратный билет можно в форс-мажорных ситуациях и при отмене рейса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Билеты на самолеты бывают возвратными и невозвратными. Возвратный можно сдать по любой причине, а невозвратный — только если веские причины, которые вы сможете подтвердить. О том, в каких случаях можно вернуть невозвратный билет и как это сделать, «Известиям» 10 апреля рассказали эксперты сервиса tutu.

Во-первых, важно знать, что для возврата билета необходимо обращаться туда, где он покупался. Если билет был приобретен у агрегатора, стоит учитывать, что прямой договор на перевозку у пассажира заключен не с ним, а с авиакомпанией. Тем не менее деньги за билеты может вернуть как авиакомпания, так и агент.

«Возврат может быть вынужденным (например, когда произошла отмена рейса или путешественник заболел) и невынужденным (по личному желанию). Гарантии у пассажиров в разных ситуациях буду отличаться. Возврат, который не подходит под критерии вынужденного, обычно можно сделать не позднее определенного времени до вылета (условия могут отличаться у разных компаний, лучше уточнить детали там, где вы покупали билеты)», — рассказали представители сервиса.

Так, вернуть невозвратный билет можно в форс-мажорных ситуациях. Например, в случае болезни пассажира, смерти или болезни близкого родственника. Некоторые авиакомпании считают форс-мажором официальный отказ в визе, призыв в армию пассажира или попутчика.

Эксперты рекомендуют изучить правила авиакомпании и выяснить, в каких случаях допустим вынужденный возврат. Чтобы вернуть деньги, потребуется предоставить доказательства: например, больничный лист или другие медицинские документы, справку из консульства с отказом.

При этом они отметили, что у иностранных авиакомпаний свои правила и болезнь не всегда считается уважительной причиной для возврата. Даже если вы предоставили все документы, авиакомпания может отказаться возвращать деньги.

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«Обращайтесь за возвратом как можно раньше, лучше не позднее чем за 48 часов до вылета. В крайнем случае — хотя бы до окончания регистрации. Свяжитесь с авиакомпанией или сайтом-агрегатором, где купили билет. Предоставьте нужные документы и ждите решения», — рекомендуют эксперты.

Они также рассказали, что невозвратные билеты можно вернуть и в случае отмены рейса, сильной задержки или изменения маршрута по вине перевозчика. Однако в случае задержки рейса вернуть деньги получится не всегда — время, которое считается существенной задержкой и дает право на вынужденный возврат, устанавливает авиакомпания.

При этом важно понимать, что погодные условия, эпидемии, забастовки и даже внезапная поломка самолета считаются непредвиденными обстоятельствами. Однако и в таких случаях авиакомпания может согласиться вернуть деньги или предложить обмен на другую дату.

«Если вы не попали на стыковочный рейс, возьмите в авиакомпании справку, что первый рейс опоздал. Купили новый билет — сохраняйте чеки и квитанции, подтверждающие расходы. Обратитесь авиакомпанию или в компанию, где купили билет, предоставьте все доказательства. Получить компенсацию возможно, только если у вас единый билет на оба рейса», — отметили в tutu.

Если вы зарегистрировались на рейс, а потом его отменили, эксперты рекомендуют попросить поставить на посадочный талон штамп об отмене — так вернуть деньги будет проще. В случае когда вы зарегистрировались, а рейс сильно задержан и вы передумали лететь, то можно сняться с него. Важно поставить отметку о снятии с рейса и обратится в компанию, где покупался билет.

«Сначала авиакомпания рассмотрит вашу заявку на возврат, это может занять несколько недель. После одобрения банк зачисляет деньги до 30 календарных дней. Сейчас авиакомпании должны вернуть полную стоимость билета, а не предложить пассажиру ваучер. Но можно выбрать и ваучер и использовать его на покупку нового билета, если пассажира это устраивает», — обратили внимание представители сервиса.

При этом, как отмечают эксперты, если у пассажира просто поменялись планы, то сдать можно только возвратный билет. Однако оплаченные при покупке сервисные сборы обычно не возвращаются, а из суммы могут взиматься дополнительные сборы за операцию возврата — в зависимости от тарифа.

«Бывает, что авиакомпании не возвращают деньги, даже несмотря на все подтверждающие документы. Перечитайте внимательно правила авиакомпании, узнайте всю информацию о своем тарифе. Убедитесь, что вы не ошиблись и всё-таки имеете право на компенсацию. Если по всем правилам вам положен возврат, а авиакомпания отказывается возвращать деньги, составьте досудебную претензию и направьте ее в авиакомпанию. Возможно, до суда так и не дойдет и вам всё вернут», — подытожили они.

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Накануне в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что россиянка попыталась вернуть деньги за авиабилеты по фиктивным медицинским справкам, однако это вскрылось и в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

3 апреля туроператор Любовь Воронина назвала Турцию самым бюджетным вариантом отпуска на время майских праздников, потому что этот период еще не будет пиком сезона.

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