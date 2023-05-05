Один человек погиб в перестрелке в Неаполе во время празднования победы ФК «Наполи»

Один человек погиб, еще трое были ранены в перестрелке в итальянском Неаполе во время празднования победы футбольного клуба (ФК) «Наполи» в финале чемпионата Италии. Об этом сообщает итальянский портал Open в пятницу, 5 мая.

«Молодой человек 26 лет погиб в результате стрельбы, а еще трое получили ранения в результате взрыва петард во время празднования скудетто (чемпионства. — Ред.) «Наполи», — говорится в материале.

По данным портала стрельба произошла в районе площади Гарибальди. Пострадавшие были госпитализированы.

Сообщается также о потасовках на стадионе «Дачия Арена», где накануне проходила игра неаполитанского клуба с командой «Удинезе». Директор Sores Fvg Амато Де Монте, чьи слова приводятся в материале сообщил, что в общей сложности служба экстренной помощи оказала помощь 15 людям до, во время и после матча.

Отмечается, что «Наполи» не становился чемпионом Италии 33 года, впервые с 1990 года, когда за нее выступал Диего Марадона.

4 мая «Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу. Встреча в Удине завершилась со счетом 1:1. На 13-й минуте гол за «Удинезе» забил Санди Ловрич, и на 53-й минуте счет сравнял игрок «Наполи» Виктор Осимхен. Неаполитанский клуб стал чемпионом математически, благодаря большому преимуществу, накопленному в турнирной таблице во время чемпионата.