«Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу впервые с 1990 года, команда сыграла вничью с «Удинезе» в матче 33-го тура. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

Встреча в Удине завершилась со счетом 1:1. На 13-й минуте гол за «Удинезе» забил Санди Ловрич, и на 53-й минуте счет сравнял игрок «Наполи» Виктор Осимхен.

Последний раз команда становилась чемпионом в 1990 году, когда за нее выступал Диего Марадона, передает Goal.

Ранее, 26 апреля, футбольный клуб «Манчестер Сити» обошел «Арсенал» в домашней встрече со счетом 4:1 в матче 33-го тура Английской премьер-лиги. В составе победителей отличился полузащитник Кевин де Брейне. Хавбек отличился на 7-й и 54-й минутах встречи. Голы забили защитник Джон Стоунз на 45+1-й минуте, форвард Эрлин Холанн на 90+5-й минуте.