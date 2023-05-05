ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов из тяжелой артиллерии по ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа выпустили 16 снарядов разного калибра из тяжелой артиллерии по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрелы велись с 3:40 до 6:40 снарядами калибром 122 мм, 152 мм и 155 мм. Под огнем оказались населенные пункты Новобахмутовка, Красный Партизан, Сухая Балка, Парасковиевка и Степное. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Кроме того, по данным представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК, накануне, 4 мая, украинские войска выпустили три ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенным пунктам Алчевск и Рубежное.
В результате удара в Алчевске были разрушены помещения мясоперерабатывающего цеха и повреждено остекление трех жилых домов. В Рубежном в результате обстрела были разрушены семь гаражей.
2 мая стало известно о гибели мужчины в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. В тот день украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 10 ракет по Киевскому району города.
Вечером 1 мая ВФУ за 20 минут нанесли три артиллерийских удара по разным районам Донецка. В общей сложности националисты выпустили 13 снарядов калибром 155 мм.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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