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ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов из тяжелой артиллерии по ДНР

СЦКК ДНР: за три часа ВСУ выпустили по региону 16 снарядов из тяжелой артиллерии
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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа выпустили 16 снарядов разного калибра из тяжелой артиллерии по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрелы велись с 3:40 до 6:40 снарядами калибром 122 мм, 152 мм и 155 мм. Под огнем оказались населенные пункты Новобахмутовка, Красный Партизан, Сухая Балка, Парасковиевка и Степное. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, по данным представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК, накануне, 4 мая, украинские войска выпустили три ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенным пунктам Алчевск и Рубежное.

В результате удара в Алчевске были разрушены помещения мясоперерабатывающего цеха и повреждено остекление трех жилых домов. В Рубежном в результате обстрела были разрушены семь гаражей.

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2 мая стало известно о гибели мужчины в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. В тот день украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 10 ракет по Киевскому району города.

Вечером 1 мая ВФУ за 20 минут нанесли три артиллерийских удара по разным районам Донецка. В общей сложности националисты выпустили 13 снарядов калибром 155 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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