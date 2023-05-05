Общественные деятели рассказали, как отмечают День Победы за пределами России

Несмотря на ограничения и противодействие со стороны властей проведению мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в разных странах мира местные жители всё равно будут отмечать 9 Мая, рассказали «Известиям» общественные деятели из Латвии, Литвы и США.

«За всю Литву говорить не могу, но в Клайпеде и Вильнюсе традиционно жители празднуют День Победы, невзирая на всякого рода запреты. <…> На сегодня в Литве снесены памятники советским воинам, которые освободили нас и принесли мир. Правящий режим взял курс на реабилитацию нацистских преступлений. Но несмотря на это, люди, по крайней мере в этих двух городах, 9 мая несут цветы к могилам советских солдат, а празднуют уже дома», — говорит экс-депутат литовского сейма Вячеслав Титов.

Действуют запреты и в Латвии, что, впрочем, не мешает жителям республики отмечать 9 Мая, пусть и не так масштабно, как раньше, рассказал латвийский общественный деятель, историк Янис Кузинс.

«Мы планируем посетить братские кладбища. У нас не будет таких официальных ритуалов, как минута молчания или что-то подобное. Обычно у нас приходят музыканты, гармонисты, дети, внуки, правнуки погибших воинов и поют советские песни. В этот раз будем действовать каждый сам по себе», — сказал Кузинс в беседе с «Известиями».

Эмигрировавший в Нью-Йорк политолог российского происхождения Грег Вайнер отметил, что в США центром празднований всегда был Брайтон-Бич, однако сейчас 9 Мая празднуют не так широко, поскольку «[ветеранов], к сожалению, осталось очень мало».

«В 1980–90-е годы 9 Мая отмечалось очень активно. Были совместные парады американских и советских ветеранов Второй мировой. Солидарность была всегда. Проходили парады прямо по Брайтон-Бич-авеню. Все рестораны, синагоги Бруклина всегда отмечали этот праздник», — рассказал Вайнер.

Сегодня же оставшиеся в живых ветераны и их потомки отмечают праздник дома, по-семейному и по традиции смотрят программы российского телевидения, отметил он.

Как празднуют День Победы в разных странах мира — читайте в материале «Известий»:

Не одна на всех: как на Западе отмечают День Победы без России