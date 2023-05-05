Следователь раскрыл детали первого дела московского серийного отравителя

Серийный отравитель, действовавший в электричках и на московских вокзалах в 2000-х годах, совершил свое первое преступление в 2006 году. Об этом 4 мая рассказал «Известиям» бывший следователь по делу Алексея Выговского Денис Жаренов.

Он отметил, что уголовное дело, как правило, возбуждается по факту обнаружения трупа. Первые тела были обнаружены в 2008 году.

«Там было и ранее преступление одно совершено в 2006 году. Но они не были раскрыты, поэтому некоторые дела были приостановлены», — рассказал Жаренов.

По его словам, с момента задержания Выговского — 2 марта 2009 года — следствие длилось чуть больше года. Всё это время он содержался под стражей.

Тогда была установлена его причастность к отравлению 17 человек, которые скончались. Еще 15 потерпевших опознали его как лицо, совершившее преступление. По приговору Раменского суда ему было назначено 22 года 3 месяца лишения свободы.

4 мая Следственный комитет РФ сообщил, что установлена причастность Выговского к еще 22 смертям. Преступления были совершены в период с октября 2007 по январь 2009 года.

Также СК опубликовал видео допроса серийного отравителя в подмосковных электричках, где он рассказал, как совершал преступления. В ходе следственного эксперимента Выговский показал, как подсыпал в электричках отравляющие вещества, от которых жертвы теряли сознание и умирали.