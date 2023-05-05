Синоптики спрогнозировали дождь и до 13 градусов тепла в Москве в пятницу

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидают москвичей в пятницу, 5 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 11 до 13 градусов выше нуля. Ночью температура опустится до нулевых отметок, а местами возможны заморозки до –2 градусов.

Жителям Московской области синоптики пообещали от 8 до 13 градусов тепла в дневное время суток и похолодание до нуля — в ночное. Также вероятны местами заморозки до –2 градусов и небольшие осадки.

Прогнозируется ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ранее, 4 мая, Гидрометцентр сообщил об «оранжевом» уровне погодной опасности в столице из-за заморозков в ночь на 5 мая. В Москве предупреждение объявлено с 03:00 до 07:00, в Подмосковье — с 03:00 до 08:00.

Накануне, 3 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные и праздничные дни в Москве ожидается достаточно холодная погода с осадками, за исключением 9 мая, когда прогнозируется небольшое потепление.

Метеоцентр «Фобос» призвал автовладельцев из Москвы и Подмосковья быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погоды с 6 по 8 мая. Отмечается, что в связи с осадками и заморозками риск ДТП существенно увеличивается.