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Гвардии сержант Першенков обнаружил и лично уничтожил трех украинских диверсантов

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Во время охраны командного пункта гвардии сержант Роман Першенков обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) боевиков, скрытно продвигающуюся к позициям российских войск. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в пятницу, 5 мая.

Военнослужащий решил навязать бой противнику. Прицельным огнем из стрелкового оружия, используя условия местности, гвардии сержант Першенков отразил нападение ДРГ и уничтожил трех националистов. Грамотные и решительные действия гвардии сержанта Першенкова позволили не допустить прорыва националистов на командный пункт и сохранить жизни российских военнослужащих.

На одном из направлений российские войска вытесняли украинских националистов из населенного пункта. Во время обороны противник применял минометный огнь и артиллерию. Продвигаясь по населенному пункту, гвардии младший сержант Василий Джашеев заметил расчет станкового противотанкового гранатомета, а также вооруженную стрелковым оружием группу националистов.

Оценив ситуацию, он решил навязать бой украинским боевикам. Грамотно расположившись на позициях, российские военные открыли шквальный огонь по украинским силам. Гвардии младший сержант Джашеев, ведя прицельный огонь, подавил гранатометный расчет противника.

По итогам боестолкновения российские военнослужащие уничтожили более 10 боевиков. Оставшиеся в живых националисты отступили вглубь обороны.

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Ранее, 4 мая, в ходе одного из боев гвардии старший лейтенант Григорий Кожеуров вынес из-под огня противника пятерых раненых сослуживцев, оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт. В военном ведомстве отметили, что гвардии старший лейтенант Кожеуров неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам на месте, вследствие чего часть военнослужащих оставалась в строю и продолжала выполнять боевые задачи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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