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Гвардии старший лейтенант Кожеуров вынес из-под огня пятерых раненых сослуживцев

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В ходе одного из боев гвардии старший лейтенант Григорий Кожеуров вынес из-под огня противника пятерых раненых сослуживцев, оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт. О подвигах военнослужащих в четверг, 4 мая, рассказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что гвардии старший лейтенант Кожеуров неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам на месте, вследствие чего часть военнослужащих оставалась в строю и продолжала выполнять боевые задачи. Самоотверженные действия и профессиональные качества гвардии старшего лейтенанта Григория Кожеурова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.

Украинские боевики, стремясь удержать занимаемые позиции, приступили к минометному обстрелу района, где действовали российские саперы. Мгновенно оценив ситуацию, старшина Дмитрий Жданов скрытно приблизился к позициям боевиков и применил по опорному пункту, занятому украинскими националистами, установку разминирования УР-83П.

В итоге, благодаря умелым и самоотверженным действиям старшины Жданова и его подчиненных, семь украинских националистов были уничтожены, а оставшийся в живых противник отступил. Своими решительными действиями, высоким профессионализмом, инженерно-саперное отделение старшины Жданова обеспечило захват опорного пункта противника без потерь среди личного состава.

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Ранее, 3 мая, гвардии сержант Владимир Раздорожный, находясь под обстрелом Вооруженных сил Украины, смог отремонтировать автомобиль колонны батальонно-тактической группы российских десантников. В ходе боя российские военные смогли сдержать и отразить атаку превосходящих сил украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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