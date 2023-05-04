СМИ сообщили о заочном аресте в Швеции организатора акций по сожжению Корана

Одного из организаторов акций по сожжению корана, главу датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана заочно арестовали в Швеции. Об этом 4 мая сообщила газета Aftonbladet.

Согласно решению шведской прокуратуры, политика, который на данный момент находится в Дании, немедленно арестуют при въезде в страну или если его заметят на публике в любом месте Швеции.

Палудана подозревают в подстрекательстве, оскорблении и нападении на должностное лицо. Сам глава «Жесткого курса» называет выдвинутые против него обвинения смехотворными. Он также заявил, что готов позволить шведской полиции допросить себя по видеосвязи.

При этом официального подтверждения о заочном аресте Палудана от полиции и прокуратуры Швеции не поступало.

21 января Палудан публично сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. В свою очередь глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что в государстве установлена свобода выражения мнений, но это не значит, что руководство страны поддерживают исламофобию.

Позже, 16 февраля, полиция Стокгольма отклонила очередную акцию с сожжением Корана. Его планировалось провести 20 февраля у посольства Ирака. Отказ мотивирован тем, что это может вызвать рост террористической угрозы в отношении Швеции.

Затем 27 февраля Палудан сжег еще три книги Корана в разных частях Копенгагена. Первая книга была сожжена в мечети на улице Дортевей в северо-западном квартале Копенгагена, еще одна — у посольства Турции в Остербро и третья — у консульства России.

4 апреля высший административный суд Швеции отменил решение полиции о запрете двух протестов с сожжением Корана. Он признал запрет необоснованным.