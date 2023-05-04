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Онколог оценил противораковую разработку томских ученых

Онколог Самойленко: противораковая разработка томских ученых достаточно интересная
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Работа ученых Томского политехнического университета, которые разработали молекулу, продемонстрировавшую высокую противоопухолевую активность, является достаточно интересной. Однако, необходимо провести цикл исследований, прежде чем утверждать о ее высокой эффективности в лечении онкологических заболеваний, заявил 4 мая в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Онкологического центра им. Блохина Игорь Самойленко.

Ранее в этот день в пресс-службе Томского политеха рассказали, что ученым университета удалось усовершенствовать новый тип молекул, перспективных для терапии рака. Они придали растворимость алкилвердазилам — новым соединениям, которые потенциально можно использовать при фотодинамической терапии рака. Этого удалось достичь за счет «сшивания» молекулы с сахарным остатком. Проведенное исследование показало, что препарат уничтожает 90% злокачественных клеток.

«Совершенствование давно известных молекул иногда приводит к интересным результатам. Но чтобы стать лекарством, эти молекулы должны пройти определенный цикл исследований, которые покажут их настоящую эффективность», — прокомментировал данную информацию Самойленко.

Он отметил, что существуют разные методы улучшить проникновение лекарственного вещества в клетку. В том числе гликозилирование — добавление молекул разного рода сахаров.

«Этот подход известен, и для различных целей он работает по-разному. Однако между разработкой и реальной эффективностью лекарства нельзя ставить знак равенства. То, что молекула хорошо проникает в опухоль, это хорошо. Однако это еще не значит, что она эффективно будет лечить рак», — подчеркнул Самойленко.

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13 марта главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков назвал «Известиям» продукты, способствующие развитию рака кишечника. Так, по его словам, самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний является копченая колбаса.

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